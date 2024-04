La Cassazione conferma | ad Antonio Di Fazio 9 anni per 5 violenze

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Suprema Corte hato la sentenza di condanna per l'ex manager della farmaceutica accusato di violenza sessuale con l'uso di benzodiazepine. Nuovo processo d'appello bis per i presunti maltrattamenti alla ex moglie

E' stata conferma ta dai giudici della Cassazione la misura cautelare degli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo , come aveva stabilito il tribunale del Riesame di Firenze, che aveva accolto il ... (firenzepost)

La Cassazione ha detto sì agli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo , in riferimento all'ipotesi di calunnia contestata dalla procura fiorentina all'ex gelataio di Omegna nei confronti del ... (ilgiornaleditalia)

Cassazione, 9 anni a ex manager Di Fazio per 5 casi di violenza - La Cassazione ha confermato i 9 anni di reclusione inflitti in secondo grado all'ex imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, accusato di cinque episodi di violenza sessuale con uso di ...ansa

Indagini finanziarie, importi riscossi rilevanti solo per gli imprenditori - La conferma giunge dall’ordinanza n. 8905 della Cassazione, che ha preso in esame la portata dell’intervento abrogativo della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale sui prelievi non giustific ...ntplusdiritto.ilsole24ore

Associazione a delinquere se si creano bottiglie di falso vino pregiato - Il reperimento di etichette e impronte amministrative illecitamente apposte è condotta che viola plurime disposizioni penali: dall’antisofisticazione alimentare alla tutela di marchi e segni distintiv ...ntplusdiritto.ilsole24ore