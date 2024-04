La Camera salva Santanchè | bocciata la mozione di sfiducia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nessuna sorpresa. L’Aula delladei deputati ha respinto ladinei confronti della ministra del Turismo, Daniela. I voti contrari sono stati 213, quelli favorevoli 121. Come già avvenuto ieri con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la maggioranza ha quindito la sua ministra. Gli astenuti sono stati tre. Ladiera stata presentata dal Movimento 5 Stelle e sottoscritta da tutte le opposizioni con l’eccezione di Italia Viva. La ministra non era presente in Aula al momento del voto, ufficialmente per impegni legati al suo ruolo di governo. In sostanza,era talmente sicura di essereta da Montecitorio da decidere di non dover neanche ...