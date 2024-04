La caduta di Ferragni | simbolo di una società stanca e umanamente morta

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr – Dal pandorogate e “l’errore di comunicazione”, le lacrime spiattellate via social, le difficoltà familiari, il danno economico, l’impero di Chiaramossa tutta la sua fragilità. Un gigante dai piedi di argilla, come si suol dire. Quando le sue discutibili basi sono state messe in discussione, è entrato in una crisi verticale. Ora, a prescindere dai dissidi tra moglie e marito di cui ci interessa molto poco, ciò che c’è da constatare nel merito è un crollo vertiginoso che non tutti ritenevano credibile. L’impero diora sparisce anche dai social Il Giornale sottolinea un aspetto importante: di Chiaraora non c’è traccia neanche sui social da quattro giorni, precisamente dal suo ritorno da Dubai. E questo qualcosa vuol dire. Perché un business come quello dell’influencer non si può permettere ...