“LA? Los Angeles escape” di Mauro Fornaro | i tiri mancini del destino

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) “LA? Los” nuovo libro in uscita di: idel. “LA? Los” è la nuova opera di, poeta, romanziere, blogger e speaker radiofonico; ha all’attivo diverse raccolte di poesie, alcune raccolte di racconti e due romanzi, e conduce inoltre una trasmissione di cultura – La scrittura è una cosa seria – su Radio Bologna Centrale Web, e una rubrica di libri su Brio Radio. In questo nuovo romanzo presenta una storia adrenalinica e coinvolgente, con protagonista un giovane italoamericano, John, che si ritrova per uno scherzo delad essere catapultato in un mondo assurdo e violento. Vicenda Egli è in fila per ...