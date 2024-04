Kidding – Il fantastico mondo di Mr Pickles | recensione no spoiler della serie con Jim Carrey

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lo sapevate che il regista francese di culto Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello) si è anche cimentato dietro la macchina da presa di unatelevisiva? Ebbene sì, il titolo dello show destinato al piccolo schermo a cui stiamo facendo riferimento è– Ildi Mr.ed è andato in onda negli Stati Uniti su Showtime, mentre in Italia è sbarcato in esclusiva su Sky Atlantic tra il 2018 e il 2020, annoseconda ed ultima stagione.è una dellecomedy più sottovalutate degli ultimi anni non solo perché diretta (ma soltanto in alcuni episodi) dal premio Oscar Michel Gondry, ma soprattutto perché è stato il grande ritorno davanti la macchina da presa di Jim, attore di culto che dopo ...