Kid Yugi | ecco chi è il cantante dei ‘ragazzi che non hanno futuro’ | “Il più grande nemico del genere musicale? Il rapper che tradisce il rap”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Francesco Stasi, in arte Kid, è uno deiemergenti più in voga tra i giovani (e non solo). Nato a Massafra, in provincia di Taranto,si è appassionato al rap grazie alle canzoni di Marracash e Guè. A differenza di molti altri suoi colleghi, il classe 2001 si considera timido e non vede la fama come “qualcosa di positivo”. Riserbo sì, ma confrontato con la fierezza e la consapevolezza di chi certe complicate realtà le ha vissute e tutt’ora (in modo differente rispetto al recente passato) le vive. Ricapitolando: siamo in puglia ma, più precisamente, a Massafra. E subito scattano in noi dolci rimandi al buon cibo, alle tradizioni locali e all’inconfondibile rumore del mare che sbatte sugli scogli. Una realtà quasi paradisiaca che però presenta due lati della stessa medaglia. Quelli negativi? Criminalità e, per quanto ...