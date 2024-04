Kering compra palazzo a via Monte Napoleone per 1 | 3 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024), gruppo internazionale del lusso che ha tra i suoi brand Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, acquista la società proprietaria "dell'iconico e storico immobile di via8, a Milano", controllata da Blackstone Property Partners Europe, per un valore di circa 1,3di euro. L'investimento - si legge in una nota - si inquadra all'interno della strategia immobiliare selettiva di, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison.