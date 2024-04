Kering compra Montenapoleone 8 per 1 | 3 miliardi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Già nominata la strada più costosa d’Europa, seconda al mondo solo alla Fifth Avenue newyorkese,segna oggi un nuovo record chiudendo l’operazione più elevata come valore per singolo asset avvenuta in Italia. Il gruppoha infatti acquistato da Blackstone l’edificio storico di via Monte Napoleone 8, per una cifra intorno a 1,3di euro. Il palazzo settecentesco, che ospita la storica pasticceria Cova (dal 2013 di proprietà di LVMH) si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda e più di 5.000 metri quadrati di superficie commerciale. «L’investimento si inquadra all’interno della strategia immobiliare selettiva di, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison.continua a ...

