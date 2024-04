Juventus vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre sono in lotta per l’Europa, ma hanno bisogno di punti per non veder sfumare l’obiettivo.vssi giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Periodo difficile per i bianconeri, reduci da sette punti in nove partite, sono scivolati al terzo posto in classifica subendo anche il sorpasso del Milan. La squadra di Allegri non può permettersi altri passi falsi visto che il Bologna è a soli due punti Non se la passano bene nemmeno i viola, in crisi di risultati con la vittoria che manca da tre turni. La squadra di Italiano è decima in classifica a quota 43 punti, a meno tre dall’ultimo posto per l’Europa ma con una ...