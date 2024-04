(Di giovedì 4 aprile 2024) L`ex difensore dellaMarkè intervenuto come ospite a Cusano Italia TV per fare il punto sul momento dei bianconeri, reduci...

Il nome per il Calciomercato della Juventus è stato fatto. Il calciatore piace terribilmente a Cristiano Giuntoli che tenterà, in ogni modo, di strappare le prestazioni sportive dell’olandese a una ... (metropolitanmagazine)

La soluzione che la Juve starebbe vagliando per il rinnovo di Federico Chiesa - Dopo un lungo periodo di silenzio, in casa Juventus si torna a parlare del rinnovo di Federico Chiesa. Stando infatti all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe pensa ...msn

Rassegna stampa – Non c’è Juve senza Vlahovic: Dusan per la rinascita - Dall'importanza di Vlahovic fino alla nuova carriera di Manna al Napoli: tutte le principali novità sulla Juve ...juvenews.eu

Juventus, l'affondo di Iuliano: 'Il ciclo di Allegri è finito, serve un cambio di mentalità. Su Thiago Motta...' - L’ex difensore della Juventus Mark Iuliano è intervenuto come ospite a Cusano Italia TV per fare il punto sul momento dei bianconeri, reduci dall’importante vittoria per 2-0 sulla Lazio nell’andata ...calciomercato