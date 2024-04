Juventus | Dusan Vlahovic | “Sogno di vincere la Champions League”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Tutti sognano dila: lavoro duro e darò il meglio perquella competizione, spero di portare tante gioie ai tifosi”. A dirlo è l’attaccante dellain un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Lega Serie A. “Il momento migliore è stato il primo giorno di Juve, così come l’esordio con gol allo Stadium – prosegue l’attaccante serbo – e ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e Bonucci, poi ho parlato con Buffon, Del Piero e Marchisio: tutti mi hanno spiegato cosa vuol dire giocare in questo club, è molto emozionante anche vedere il museo che è colmo di storia e di trofei. Si tratta di un luogo dove puoi vedere trofei, maglie indossate da giocatori con oltre 300 presenze e rivivere momenti ...

