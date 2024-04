Juventus | Chiesa non si è allenato | allarme prima della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Laha ritrovato un minimo di entusiasmo dopo il successo nell’andatasemifinale di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra è in campo in vista del delicato match del campionato di Serie A contro la, in programma domenica alle ore 20.45. La situazione di classificasquadra di Massimiliano Allegri è delicata. Il rendimentosquadra nelle ultime partite è stato da retrocessione e anche la qualificazione in Champions è a serio rischio. Le condizioni diAlla seduta odierna di allenamento non ha partecipato Federico, a causa di una lieve forma influenzale. Ancora lavoro a parte per Arkadiusz Milik, che resta in dubbio per la sfida contro i viola. Domani è previsto un allenamento mattutino. L'articolo CalcioWeb.