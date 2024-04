Juventus | Chiesa influenzato | l’attaccante rimasto a riposo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Federiconon si è allenato in giornata con laa causa di una lieve forma influenzale. Nessun allarme muscolare o traumatico quindi perbianconero,ma pronto a recuperare in tempo per essere a disposizione in occasione della sfida contro la Fiorentina. La coppia d’attacco sarà tutta ex viola, formata dallo stesso classe 1997 e da Dusan Vlahovic, i due protagonisti della vittoria per 2-0 sulla Lazio nel match di andata della semifinale di Coppa Italia. Milik invece prosegue nel suo percorso riabilitativo per recuperare dai fastidi muscolari. Gli altri sono tutti a disposizione: probabile spazio a Gatti-Bremer-Danilo in difesa, mentre sulla sinistra Allegri deve sciogliere il dubbio tra Kostic e Iling-Junior. SportFace.