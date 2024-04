Jonathan Majors chiede annullamento del verdetto | ma gli viene negato | la sentenza l’8 aprile

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il giudice Michael Gaffey, presidente di un tribunale di New York, ha respinto l’istanza presentata dalla difesa di, volta all’deldi colpevolezza emesso nel dicembre 2023 a carico dell’attore, condannato per aggressione aggravata e molestie in riferimento ad un alterco, avvenuto nel marzo 2023, in cui ad avere la peggio era stata l’allora fidanzata Grace Jabbari. L’udienza di lettura dellasi terrà quindi regolarmente lunedì 8rischia fino a un massimo di un anno di reclusione. Da subito, è bene specificare un fatto: le richieste della dife5sa divertevano su cavilli procedurali più o meno rilevanti, o comunque su semplici vizi di forma; all’interno della mozione, insomma, non ...

