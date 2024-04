Jennifer Garner protagonista della commedia natalizia Mrs Claus

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) Netflix collaborerà nuovamente conin occasioneMrs., nata da un'idea di Reese Witherspoon.collaborerà nuovamente con Netflix in occasioneMrs., la cui trama è ancora avvolta dal mistero. In precedenza l'attrice ha recitato in Family Leave, Yes Day e The Adam Project per la piattaforma di streaming. I primi dettagli del progetto progetto La sceneggiatura di di Mrs.sarà scritta da Leah McKendrick (Scrambled), mentre nel teamproduzione ci sarà la Hello Sunshine di Reese Witherspoon e Lauren Neustadter....