Jasna Amodei smaschera Marcello | retroscena sulla rottura dopo UeD

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024)Messina hanno interrotto la loro storia, che sembrava essere destinata a grandi cose.aver preso questa decisione, poi, entrambi hanno deciso di tornare a Uomini e Donne, cosa che, ovviamente, sta generando non pochi dissapori. Ad ogni modo, nel corso di una recente intervista, la donna ha deciso di pungere nuovamente il suo ex con delle rivelazioniloro. Le confessioni disuMessinal’uscita da UeD Nel corso di una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, che ha cambiato modalità di pubblicazione, prima era in edicola ogni settimana, mentre adesso esce mensilmente con molti più contenuti,...