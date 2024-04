Ivanisevic racconta il divorzio da Djokovic dopo Nardi | “Ero stanco di lui | e lui di me”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Saturazione”. Una volta tanto poche parole di prammatica. Gorandice che lui eerano “stanchi l’uno dell’altro”. Coach e campione, croato e serbo. Unda numeri uno chein un’intervista a Sasa Ozmo, di SportKlub e Tennis Majors. Ci sono anche due italiani nel mezzo di questa crisi di coppia. Sinner (ovviamente) e(un po’ a sorpresa).parla di “viaggio anche turbolento. Gli infortuni, poi tutto quello che è accaduto con il Covid, quando non ci era permesso di entrare in determinati paesi e Nole visto come un cattivo dal mondo, ma lui è una istituzione, il più grande tennista e uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, e ha reagito da campione, come nessun altro. Sono stati davvero cinque anni difficili ...

Ivanisevic: "Io e Novak ci eravamo stancati l'uno dell'altro" - Dopo le anticipazioni di ieri relative a quello che secondo lui avrebbe potuto essere il profilo ideale del suo nuovo coach, Goran Ivanisevic, che nel box del serbo n.1 del mondo ha trascorso gli ...sport.tiscali

Ivanisevic stregato da Sinner. La verità su Djokovic e il retroscena su Nardi - "Non dirò esattamente quello che è stato detto, sono comunque contento di essere andato in America. In Australia ero già piuttosto stanco, non solo perché aveva perso in semifinale, anche perché avreb ...corrieredellosport

Ivanisevic sul divorzio con Djokovic: "È stato un onore, ma eravamo stanchi uno dell'altro" - Non usa giri di parole Goran Ivanisevic, come non ha mai fatto in vita sua, parlando del divorzio con Novak Djokovic. Il croato ha parlato della sua collaborazione, finita ufficialmente qualche giorno ...gazzetta