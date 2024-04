(Di giovedì 4 aprile 2024) Goran, allenatore di Novakdal 2018 a pochi giorni fa, in un'intervista a Sport Klub, è tornato sulla separazione

Novak Djokovic e Goran Ivanisevic si sono separati dopo circa cinque anni. Un divorzio annunciato dal tennista serbo con un post sul suo profilo Instagram che l’allenatore ed ex giocatore croato ha ... (ilfattoquotidiano)

Goran Ivanisevic racconta i reali motivi del divorzio sportivo da Novak Djokovic e ricorda uno dei momenti in cui il campione serbo brutalizzava il suo team in tribuna: "Ma io ero pronto a morire ... (fanpage)

Goran Ivanisevic, ex allenatore di Novak Djokovic, ha raccontato i motivi che hanno portato alla rottura del rapporto professionale tra i due. "Siamo amici e lo saremo sempre" (ilgiornale)

Ivanisevic: “Djokovic E’ stato un onore, ma ci eravamo stancati l’uno dell’altro” - Goran Ivanisevic, allenatore di Novak Djokovic dal 2018 a pochi giorni fa, in un'intervista a Sport Klub, è tornato sulla separazione ...golssip

Ivanisevic, io e Djokovic stanchi l'uno dell'altro - Goran Ivanisevic, allenatore di Novak Djokovic dal 2018 a pochi giorni fa, in un'intervista a Sport Klub, è tornato sulla separazione: "Non c'é un vero motivo se non quel senso di saturazione e fatica ...ansa

Ivanisevic commenta l’addio a Djokovic: “Eravamo stanchi…” - Dopo cinque anni, è terminato il rapporto lavorativo tra Goran Ivanisevic e Novak Djokovic con l’addio social dato dal serbo. Il numero uno al mondo ha deciso di cambiare allenatore e ripartire dopo ...tag24