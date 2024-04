ITF Chiasso | caccia all’erede di Andreeva e Bronzetti In main draw le svizzere Waltert e In-Albon Paoletto | Pedone e Pigato | tris di promesse azzurre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Dopo essere stato premiato con la “stella di riconoscimento” riservata ai migliori tornei ITF al mondo, l’Axion Open ditorna per la sua 12ª edizione. Archiviato un 2023 trionfale, caratterizzato dall’esplosione della sedicenne Mirra(adesso n.38 WTA) e dal ritorno alle competizioni dell’ex numero 3 del mondo Elina Svitolina, il Tennis Clubdal 15 al 21 aprile ospiterà di nuovo giovani talenti e giocatrici conclamate, tutte pronte a darsi battaglia per mettere il proprio nome nell’albo d’oro della rassegna internazionale femminile con montepremi da $60.000. La macchina organizzativa è in moto da mesi grazie al lavoro del direttore del torneo Matteo Mangiacavalli e dello staff del TC, reso possibile dal prezioso sostegno degli sponsor, partendo ...