Italiano prenderà il posto di Thiago Motta e il Napoli si consolerà con Pioli Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si avvicina la fine del campionato e l’avvio del calciomercato, ma prima ci sarà il valzer delle panchine. In tanti in Europa sono i grandi club che cambieranno allenatore come il Barcellona e il Liverpool, ma anche in Italia si preannuncia una piccola rivoluzione. Partendo da quelle squadre che hanno perso a metà corsa il proprio tecnico come Lazio,e Roma. Ci sono buone possibilità che i sostituti arrivati in corsa non siano confermati per la prossima stagione. In ogni caso, secondo SportMediaser saràl’ago della bilancia delle panchine della Serie A Il suo agente Alessandro canoni ha già fatto capire cheè pronto per nuove e importanti avventure: “L’unica realtà è che ha il contratto in scadenza ma al momento non esistono trattative, nemmeno quella con il Bologna per il rinnovo”. È ...