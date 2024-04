Italia-Svizzera oggi in tv | orario Mondiali curling 2024 | programma | dove vederla | streaming 4 aprile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024)giovedì 4(alle ore 14.00) l’affronterà laaidimaschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Schaffhausen () per disputare la decima partita della fase a gironi. Il quartetto tricolore sfiderà i padroni di casa in uno scontro diretto cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli azzurri, che in mattinata avranno incrociato la poco quotata Nuova Zelanda, andranno a caccia di un successo fondamentale per entrare in zona medaglie. LA DIRETTA LIVE DI-NUOVA ZELANDA DEIDIDALLE ORE 09.00 LA DIRETTA LIVE DIDEIDI ...