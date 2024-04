' Israele rinvia la smobilitazione delle truppe combattenti'

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'esercito hato la, prevista in un primo tempo,unità. La decisione - ha riferito Haaretz - è dovuta ad una valutazione della situazione in atto. L'esercito poco prima aveva fatto sapere di aver richiamato "riservisti nella difesa aerea".

