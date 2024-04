Israele | la via della pace passa per lo stop del sostegno occidentale | un’idea ancora lontana

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lo Stato dicostituisce attualmente il maggior pericolo per lamondiale. Si tratta di uno Stato da tempo avvezzo a violare ogni norma internazionale, ma che a partire dal 7 ottobre ha intensificato la propria attività criminale, aggiungendo all’apartheid in corso contro i Palestinesi in Cisgiordania il genocidio contro quelli di Gaza. Negli ultimi giorni poiha risposto alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che imponeva il cessate il fuoco e alla nuova pronunciaCorte internazionale di giustizia che gli ha chiesto di porre fine alle attività genocide, bombardando una sede diplomatica, l’ambasciata dell’Iran a Damasco, e massacrando premeditatamente sette operatori umanitari che tentavano di distribuire cibo alla popolazione palestinese che sta morendo di fame, per ...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong World Central Kitchen annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , ... (corriere)

Centinaia di manifestanti israeliani stanno protestando, per il terzo giorno consecutivo, davanti alla Knesset. Ecco che cosa sta succedendo in Israele (ilgiornale)

L'esercito ha rinvia to la smobilitazione , prevista in un primo tempo, delle unità combattenti. La decisione - ha riferito Haaretz - è dovuta ad una valutazione della situazione in atto. L'esercito ... (quotidiano)

World Central Kitchen sospende le operazioni a Gaza - Israele afferma di aver effettuato gli attacchi per errore e di aver avviato una propria indagine sull'attacco. Gli operatori stavano consegnando gli aiuti arrivati via mare in un corridoio marittimo ...laprovinciacr

Emanuele Orsini designato presidente di Confindustria - L'imprenditore emiliano Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria per il prossimo mandato, 2024-2028. Al voto del consiglio generale, oggi in via dell'Astronomia, era l'unico candi ...ansa

Rapinatore di 15 arrestato a Torino dalla polizia - A 15 anni rapina due ragazzini, minacciandoli con una pistola scacciacani: ora è stato arrestato dalla polizia, a Torino, mentre la presunta complice, una diciannovenne, è stata sottoposta all'obbligo ...ansa