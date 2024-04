Israele innalza al massimo il livello di allerta «Rischi di attacchi dall’Iran dopo il raid su Damasco»

(Di giovedì 4 aprile 2024)è sotto un «altodiper ilo di un attacco» dell’Iranle minacce in seguito alsu. A riportarlo è Haaretz secondo cui Teheran, «in base a tutti i segnali e gli avvisi che giungono da lì è determinata» a rispondere all’uccisione del comandante delle Guardie Rivoluzionarie. «Un attacco di droni o di missili da crociera direttamentediretti verso infrastrutture israeliane», è una delle ipotesi in campo, oppure «intensidi missili dal Libano o dalla Siria attraverso gli Hezbollah o milizie scite» o, ancora, «attentati alle ambasciate israeliane all’estero». Intanto è stata rinviata la smobilitazione dell’esercito. L’IDF poco prima aveva fatto sapere di aver richiamato ...

