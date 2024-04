Israele | Cnn | raid su Rafah | uccisa donna incinta di otto mesi e le sue 2 bambine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Ancora vittime civili oggi 4 aprile nei bombardamenti disulla Striscia di Gaza. Unisraeliano contro il sobborgo di al-Janina aha ucciso unae le sue. Lo ha detto alla Cnn il padre della, Akram al-Khairi, secondo cui la famiglia era a casa a dormire quando un missile è finito sulla loro casa: è morta la figlia,di, le due nipotine di uno e due anni, mentre il genero e il nipotino di 4 sono sopravvissuti e hanno riportato ferite lievi. Sul fronte opposto per la prima volta in treIron Done, il sistema di difesa antimissile israeliano, ha intercettato stasera due razzi sparati dalla ...