Israele | allerta massima per possibili attacchi dall’Iran | «Ci aspettano giorni complessi» E Hamas chiude su Gaza | «Negoziati al palo»

(Di giovedì 4 aprile 2024)è sotto un «alto livello diper il rischio di un attacco» dell’Iran in seguito al raid condotto lunedì dallo Stato ebraico sul suo complesso diplomatico a Damasco nel quale sono rimasti uccisi diversi membri delle Guardie Rivoluzionarie, compreso il capo delle operazioni nella regione Mohammad Reza Zahedi. I. A riportarlo è Haaretz secondo cui Teheran «in base a tutti i segnali e gli avvisi che giungono da lì è determinata» a rispondere all’uccisione del comandante. «Un attacco di droni o di missili da crociera direttamentediretti verso infrastrutture israeliane» è una delle ipotesi attualmente prese in considerazione, oppure «intensidi missili dal Libano o dalla Siria attraverso gli Hezbollah o milizie sciite» o, ancora, «attentati alle ambasciate israeliane all’estero». «Non è ...

