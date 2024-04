Israele | 007 | “Giorni complessi | il peggio non è passato”

16.38 Per Israele "non è detto che il peggio sia passato. avremo davanti a noi giorni complessi ". Lo ha dichiarato il capo dell'Intelligence nazionale di Israele , il generale Aharon Haliva, ... (televideo.rai)

"Russia sapeva della minaccia Isis", le responsabilità di Mosca nel dossier degli 007 - L’ex parlamentare russo Ilya Ponomarev, critico del Cremlino in esilio, ha affermato che le ultime prove pongono seri interrogativi alla leadership russa e alle sue forze di sicurezza. “Vediamo molto ...adnkronos

Wp, ok Usa a bombe a Israele nel giorno del raid su Wck - L'amministrazione Biden ha approvato il trasferimento di migliaia di bombe a Israele nello stesso giorno del raid a Gaza che ha ucciso sette operatori umanitari di World Central Kitchen. Lo scrive il ...ansa