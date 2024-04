Isola dei Famosi | salta la partecipazione di un ex gieffino | di chi si tratta?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sebbene non sia iniziata la nuova edizione dell’dei, il reality continua ad essere al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore è divenuta virale l’indiscrezione che vedeta ladi Antonino Spinalbese, exed ex compagno di Belen Rodriguez.IL SUO VIAGGIO IN HONDURAS – Ancor prima dell’annuncio del cast ufficiale della nuova L'articolo