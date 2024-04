Isola dei Famosi | Luxuria parte col botto | confessione a cuore aperto inaspettata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Vladimirha parlato delle emozioni provate dopo aver ricevuto la telefonata dadi Mediaset: la. Lunedì 8 Aprile, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de L’dei. Mediaset, a differenza degli anni precedenti, ha deciso di affidare il ruolo di conduttrice a Vladimir. Questa scelta è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico. È probabile che si tratti di un modo per cercare di rivoluzionare il reality show a favore degli ascolti. La reazione di Vladimirdopo la proposta di Mediaset – (IG @vladimir) – cityrumors.itLa diretta interessata, di recente, si è raccontata in una lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Le sue parole non sono affatto passate ...