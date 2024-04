Isola dei Famosi | chi l’ha vinto? I vincitori dimenticati e cosa fanno adesso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Chi hal'dei? Chi è stato il naufrago che nel corso della storia del surviving show ha fatto maggiormente sognare gli spettatori? Chi è rimasto impresso e chi invece è stato dimenticato? L'dei2024, condotta da Vladimi Luxuria, inizia lunedì 8 aprile il cast dei concorrenti ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Forse mai come in questa edizione il numero di "non", perlomeno al grande pubblico, è alto e fagocita quello dei personaggi noti. Basti pensare che i nomi più roboanti sono quelli di Joe Bastianich e Valentina Vezzali, due personaggi che mancano dalla tv da qualche tempo. Va però ricordato che le maggiori soddisfazioni in termini di litigi e dinamiche nelle passate edizioni sono arrivate da nomi come quelli di Flavia Vento, ...

Maitè Yanes è uno dei nomi che stanno facendo parlare in questo momento. Questa giovane donna, di origine cubana ma cresciuta in Spagna, sta facendo breccia nel mondo dello spettacolo italiano con ...

Vladimir Luxuria: «Niente transizione perché quando faccio sesso mi piace l'orgasmo. Non voglio farne a meno» - L'Isola dei Famosi è stato il reality che l'ha vista crescere maggiormente nella sua carriera: dalla vittoria nella sesta edizione, al ruolo di inviata, per poi tornare in studio come opinionista ...leggo

