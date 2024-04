Isola dei Famosi 2024 | Matilde Brandi e quella richiesta insolita che ha sbigottito la produzione!

L’Isola dei Famosi , i nuovi concorrenti si presentano : ecco cosa emerge dai primi videomessaggi L’Isola dei Famosi , inizia la nuova edizione lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. L’edizione ... (361magazine)

Dal prossimo lunedì 8 aprile, prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Si tratta della 18esima volta per il reality ambientato in Honduras e che vedrà i vari ... (blogtivvu)