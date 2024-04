Isola dei Famosi 2024 | in Honduras sbarcano gli ex gieffini? Clamorosa indiscrezione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pare che alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello abbiano chiesto di partecipare a L’dei: che sta succedendo. Manca pochissimo, ormai, all’inizio della nuova edizione de L’dei. La prima puntata è prevista per lunedì 8 Aprile. Il pubblico non vede l’ora di assistere a tutte le novità promesse da Vladimir Luxuria. Nel corso delle ultime ore, sulla pagina ufficiale di Instagram, sono stati pubblicati i nomi di alcuni concorrenti con le loro foto. Ex concorrenti del GF vogliono l’dei– Cityrumors.itLa lista dei naufraghi, tuttavia, era stata già diffusa nei giorni precedenti. Stando a un’, pare che alcuni degli ex partecipanti del Grande Fratello...