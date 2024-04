Isola 18 | Vladimir Luxuria pronta al debutto come conduttrice | “Ho sentito Ilary Blasi | ecco come ha reagito alla notizia”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il prossimo lunedì, 8 aprile, partirà su Canale 5 la diciottesima edizione de L’dei Famosi che vedrà ildiconduzione. L’ex naufraga ed opinionista del reality ha sostituitodiventando la primatransgender della tv generalista. Al suo fianco, ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti, mentre dall’Honduras Elenoire Casalegno seguirà i concorrenti in qualità di inviata. Per quanto riguarda il cast, i nuovi naufragi dell’saranno Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco e Valentina Vezzali. Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro, Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. In attesa ...