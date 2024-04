iPhone | 3 trucchi per ottimizzare la sicurezza

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 aprile 2024) Chi possiede unlo tratta – immaginiamo – come una vera e propria reliquia: il valore economico, non sempre abbordabile, e simbolico dello smartphone di Apple ci impone di stare attenti allae alla privacy proteggendo come meglio possiamo i dati al suo interno. Sempre più frequenti, infatti, sono gli attacchi hacker e le truffe ad ignari utenti che non sanno di poter aumentare il livello di riservatezza sull’. Tre sono i trucchetti principali per massimizzaree privacy avendo uno smartphone con sistema operativo iOS. Leggi anche: — VUOI NASCONDERE IL FASTIDIOSO “STA SCRIVENDO” SU WHATSAPP? IL TRUCCO SUPER FURBO Il primo riguarda il tracciamento: è consigliato limitare la funzione tracking delle applicazioni – di alcune o tutte – affinché non si sappia come le utilizzate. Si ...