“Io e Stefano De Martino? Mai stati insieme” | Bianca Guaccero risponde al gossip con il conduttore

Stefano Bettarini in una lunga intervista al Corriere ha ricordato quanto accaduto al GF Vip nel 2020, quando dopo soli tre giorni dal suo ingresso, fu squalificato per bestemmia: "Mi hanno cacciato ... (fanpage)

Stefano Bollani torna in tour con il Danish Trio, ma a Fanpage.it parla delle sue passioni, di jazz, di Brasile, di via dei Matti n.0 e del sogno di portare i giovani in tv.Continua a leggere (fanpage)

Durante il suo show teatrale 'Meglio stasera', Stefano De Martino ha incontrato una sposa in platea. La donna avrebbe mollato il marito durante la festa per non perdersi lo spettacolo: "Peggio per ... (fanpage)