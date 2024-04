(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – “The- La bellezza a volte è nelloo e in ciò che non riesci a vedere” è il titolo dell’esposizionegrafica ospitata negli spazi del Teatro del Navile di(via Marescalchi 2/b) dal 12 aprile al 31 maggio prossimi. Unapatinata e seducente delgrafo Alessandro Negrini, maestro del vedo/non vedo artistico che torna nella sua città d’origine con una nuova selezione di scatti incentrata sulloo, elemento figurativo ed astratto al tempo stesso, simbolo di verità e lente d’ingrandimento per la ricerca dell’identità personale. Affiancato e ispirato dalla moglie Claudia, in arte Agatha De Vil, con “the” Negrini offre uno ...

Tutti i dati Auditel di ieri sera, venerdì 22 marzo 2024: vince in termini di Ascolti tv Rai 1 con la semifinale di The Voice Senior che ha raccolto al video 3.459.000 spettatori, pari al 22.1% di ... (fanpage)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Il Finale di stagione di The Walking Dead : The Ones Who Live ha lasciato i fan con un mix di sentimenti, tra ... (mistermovie)

House rejects Santanché no-confidence motion - The Lower House on Thursday rejected a no-confidence motion in Tourism Minister Daniela Santanché, with 213 MPs voting against, 121 in favour and three abstentions. (ANSA) ...ansa

“Into The Mirror”, riconsiderare aspettative sociali e ruoli di genere con foto e specchi. La mostra a Bologna - Bologna, 4 aprile 2024 – “Into The Mirror - La bellezza a volte è nello specchio e in ciò che non riesci a vedere” è il titolo dell’esposizione fotografica ospitata negli spazi del Teatro del Navile ...ilrestodelcarlino

L'aggiornamento Into the Light di Destiny 2 riporterà le amate missioni con armi esotiche - L'ultimo dei tre stream degli sviluppatori di Destiny 2: Into the Light di Bungie si è svolto ieri sera, e durante il quale il creatore di Destiny ha rivelato le ultime aggiunte di contenuti extra che ...gamereactor