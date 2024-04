Interruzione idrica | posizionamento di autobotti in diverse zone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGesesa comunica di seguito l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi diche sono stati posizionati. Per il Comune di Benevento Presidio Fisso P.zza Risorgimento operativa dalle ore 16:00 del giorno Giovedì 04 Aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 Aprile; Presidio Fisso, in Via Benito Rossi(zona Via Avellino) operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 Aprile fino alle 16:00 di Sabato 06 aprile; Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile; Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile. Per il Comune di Melizzano Si prevede un servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di ...

