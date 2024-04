Inter tra Buongiorno e Beukema | cosa cambia tra i due giocatori?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l’sta valutando due profili per la sua difesa del futuro:. Due difensori che però hanno caratteristiche diverse. CENTRALE CERCASI – Le ultime voci di mercato danno l’alla ricerca di un nuovo centrale difensivo. Più giovane e futuribile di Acerbi e de Vrij, i due cotitolari del ruolo. Due nomi sembrano essere al top della lista dei dirigenti., classe 1999 del Torino, e, classe 1998 in forza al Bologna. Due nomi che si stanno mettendo in evidenza in questa Serie A. Ma che hanno differenze tecniche da sottolineare. DIFFERENZE TATTICHE – La prima riguarda il modulo delle loro squadre.è il perno, il centrale della difesa a tre di Juric. Che per valorizzarlo al massimo ...