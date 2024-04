Inter | scudetto e seconda stella in arrivo Cattelan e Tananai se la sono già tatuata! VIDEO

(Di giovedì 4 aprile 2024) In barba alle scaramanzie, ormai anche i tifosiisti più scettici si stanno convincendo: la squadra di Inzaghi si appresta a vincere lo...

L`era Zhang all` Inter è giunta al termine? Secondo quanto rivelato da Tuttosport nell`edizione odierna: il presidente nerazzurro Steve , in... (calciomercato)

Serafini , come molti tifosi del Milan, non crede alla possibilità che l’aritmetica del titolo dell’ Inter arrivi nel derby del 22 aprile. In collegamento con Tutti Convocati su Radio 24, il ... (inter-news)

L’Inter deve conquistare undici punti su ventiquattro disponibili per l’aritmetica del ventesimo titolo. Gianfelice Facchetti , figlio di Giacinto, ospite in studio a Tutti Convocati su Radio 24 si ... (inter-news)

Juventus, Capello: 'Ha il calendario peggiore e non ha la qualità dell'Inter' - Ho letto una dichiarazione di Federico, secondo cui la Juve ha pagato a livello mentale la sconfitta contro l’Inter in quello che a inizio febbraio poteva essere visto come uno scontro-scudetto. Credo ...ilbianconero

Milan Inter, Cattelan e Tananai infiammano il derby e sfidano la scaramanzia! Il tatuaggio fatto dai due tifosi Interisti – FOTO - Cresce l’attesa per il derby tra Milan ed Inter del 22 aprile, che i tifosi Interisti sperano possa essere l’occasione per festeggiare la matematica vittoria dello scudetto della seconda stella. A ...milannews24

Inter, doppio ritorno per Inzaghi. Niente festa scudetto per Zhang | CM.IT - L'Inter, lanciata verso lo scudetto, attesa lunedì dal posticipo in casa dell'Udinese: le novità dall'allenamento ad Appiano Gentile ...calciomercato