Inter | nome a sorpresa per la difesa | l’idea di Marotta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il calciomercato dell’è già iniziato con i parametri zero, maha in mente un rinforzo importante per laIl calciomercato dell’è già iniziato con i parametri zero, maha in mente un rinforzo importante per la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il dirigente nerazzurro starebbe pensando