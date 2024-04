Inter | Inzaghi recupera tre giocatori | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Simonehato tre titolari in vista delle prossime sfide. L’sta pian piano ritrovando tutti gli indisponibili L’sta per tornare al completo. Secondo Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport,in primis hato Marko Arnautovic che contro l’Udinese ci sarà. Chi invece dovrà ancora lavorare sebbene sia in condizioni sicuramente