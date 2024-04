Inter | Cuadrado e Arnautovic in gruppo

Leggi tutta la notizia su seriea24

L'si avvicina alla trasferta di Udine. Oggi allenamento mattutino per i nerazzurri con due buone notizie per Simone Inzaghi che ha ritrovato inMarkoe Juan: l'austriaco sarà a disposizione per la gara di Udine, mentre il colombiano avrà bisogno di più tempo per ritrovare la miglior condizione Il rientro indi De Vrij, infine, è atteso tra domani e sabato. Mister Inzaghi può recuperare Sommer per la porta, lo svizzero infatti dovrebbe rivedersi in campo dall'inizio. Terzetto di difesa guidato da Acerbi. A centrocampo ci sarà Calhanoglu a dettare i tempi di gioco, mentre sulle fasce partiranno Darmian e Dimarco per poi dar vita alle rispettive staffette con Dumfries e Carlos Augusto. Tandem d'attacco Lautaro-Thuram.