Inter | braccio di ferro con Oaktree | Barella e Lautaro tardano a rinnovare

Milano – “La cosa più bella è che è tornato. L’importante è che sia qui in questo momento. Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine e le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile. ... (ilgiorno)

Alessandro Bastoni è da anni uno dei migliori difensori della Serie A. E con l’assist per l’1-0 di Inter-Empoli – il terzo consecutivo in questa stagione – si conferma tra i migliori in un ... (inter-news)

"Lukaku andava espulso contro la Fiorentina": la spiegazione di Rocchi e del Var - Il tocco con il braccio di Miranchuk in Inter-Atalanta Il primo episodio 'chiama in campo' una delle materie più difficili per la categoria arbitrale e per il calcio in generale, poiché si porta ...corrieredellosport

Tananai e Cattelan si tatuano insieme due stelle per l’Inter: “È un rischio incredibile” - "Non so se si è visto, c'era Babbo Natale sulle mutande". Il tatuaggio di Tananai e Cattelan sulla comune passione per l'Inter ...deejay

Kiss Kiss - Inter, assalto a Di Lorenzo: Marotta si è già mosso con l'agente - Vera e propria indiscrezione di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore Valter De Maggio, infatti, ha fatto sapere che l'Inter ci prova ...tuttonapoli