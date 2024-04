Insulti a McKennie | la Juve dura | “attivate le procedure per l’individuazione dei responsabili”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Lantus prende atto del video circolato sui social e ripreso da alcuni organi di stampa dal quale emergerebbe l’intonazione di cori di matrice discriminatoria provenienti dal settore ospiti e diretti a Westonin occasione della sua sostituzione nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia,ntus-Lazio del 2 aprile scorso“, questa la nota del club bianconero diffusa oggi. “A seguito, altresì, della conferma dell’accaduto da parte del proprio tesserato, il club comunica di avere attivato tutte lefinalizzate a verificare quanto occorso e a prestare tutta la collaborazione perdei soggetti eventualmentee, conseguentemente, a prendere i dovuti provvedimenti“, continua il club. In un post su X la...

