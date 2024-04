Insularità e perifericità | costi e correttivi nell’intervista al Prof Francesco Pigliaru

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel dibattito dedicato al tema dell’per l’Osservatorio sull’dell’Istituto Eurispes, pubblichiamo l’intervista al, Ordinario di Economia Politica all’Università di Cagliari. Nel dialogo colemerge una diversificazione delle caratteristiche legate all’come di “prima natura” e di “seconda natura”. Sono problematiche legate alla geografia, e quindi immutabili nel primo caso, e di condizioni politiche, economiche e sociali del territorio nel secondo caso, dunque modificabili attraverso l’azione umana. «Bad geography cannot be overcome, whereas the condition of isolation can». Lo ha affermato nel suo studio “Insularity and economies of density: analyzing the efficiency of a logistic ...