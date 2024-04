Insegne piene di parolacce e bestemmie Ecco i nomi più bizzarri dei ristoranti di cucina italiana nel mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Col’ Cacchio, Il Bordello, Cantina Baldracca, Ci'tua! La Mafia… sono solo alcune delle denazioni scelte tra le meno blasfeme e volgari della selezione d’immagini delledi una ventina di locali di(o presunta tale) nel, che il primo di aprile ho voluto raccogliere, per scherzo, in una gallery sulla mia pagina Facebook (@chefkumale). Un finto pesce d'aprile Sono bastate poche ore dalla pubblicazione del post e le notifiche di commenti e condivisioni hanno cominciato a fioccare fino a rendere virale il contenuto. C’è chi, incredulo, ha subito pensato a immagini manipolate con Photoshop o con l’AI, chi, disgustato, ha preso le distanze, chi si è fatto una sana risata e chi ha voluto condividere le geolocalizzazioni di Google maps per dimostrare che queste pizzerie, ...