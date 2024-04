Insegnante bergamasco scrive a Valditara | “Ecco i veri problemi della scuola”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Riceviamo e pubblichiamo una lettera che un, Michele Signorelli, docente di unasecondaria di primo grado nella provincia di Bergamo, ha inviato alla redazione di Bergamonews. “Prendendo spunto dalla recente polemica sulle parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe(che ha ipotizzato di mettere un tetto agli alunni stranieri nelle classi, ndr) – spiega – ho scritto una lettera aperta per provare a focalizzare i realiitaliana. Soprattutto, per dare una fedele immagine delle condizioni di lavoro degli insegnanti oggi”. Ringraziando per l’attenzione, auspica che “possa trovare spazio, oltre che nella casella di posta del Ministero, anche sul giornale”. Colgo l’occasione delle ultime dichiarazioni del ...