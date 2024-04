Inps | +4% contributi raccolti nel 2023

(Di giovedì 4 aprile 2024) 10.55 L'comunica di aver raccolto nel214,6 miliardi di euro in, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Per l'Istituto di previdenza si tratta di un bilancio estremamente positivo, grazie alle iniziative introdotte, in linea con le politiche di incentivo al lavoro e contrasto all'evasioneva. Centrali professionalità del personale, introduzione dell'intelligenza artificiale e progressi nella digitalizzazione,che hanno ridotto i tempi di lavorazione e aumentato l'efficienza.

