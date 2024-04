Innovazione ed eccellenza nel mondo legale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel vasto panorama della consulenzae fiscale, spicca Cassiani Lex & Associates, una giovane e dinamica start-up nel campo del diritto, con una visione audace e un approccio innovativo. Guidato dalla mente creativa e competente di Alessandro Cassiani, il fondatore e responsabile del Dipartimento di diritto amministrativo, diritto civile, responsabilità medica, contrattualistica, Cassiani Lex si pone come punto di riferimento per chi cerca soluzioni legali all’avanguardia. Alessandro Cassiani: un leader nella giustizia e nella conoscenza La figura di Alessandro Cassiani, laureato con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma, incarna la passione e la competenza che caratterizzano Cassiani Lex & Associates. Docente in istituti giuridici di prestigio e redattore di produzioni scientifiche, Cassiani è autore di numerose pubblicazioni e relatore in ...