Infortunio Milik | recupero vicino per Juve Fiorentina?

(Di giovedì 4 aprile 2024), ecco le ultime notizie riguardanti la sfida tra lae lao ancora situazione da valutare? Come rivelato da Sky Sport, Areksta continuando a lavorare alla Continassa per recuperare, ma le sue attuali condizioni lo porteranno ad essere presente per la sfida tra. Il numero 14 bianconero, oggi, ha lavorato

TJ - Allenamento terminato. Chiesa non si è allenato per una leggera forma influenzale. Milik a parte - 16:32 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "La Juventus è tornata in campo ...tuttojuve

Calciomercato Juve, Arsenal in pole per l’obiettivo. Cifre e dettagli - Calciomercato Juve, Arsenal in pole per l’obiettivo. Cifre e dettagli e tutti gli aggiornamenti sul nome seguito dai bianconeri Arsenal in pole per Zubimendi. Come riferito da Caughtoffside.com, sareb ...juventusnews24

Infortunio Chiesa, out nell'allenamento della Juventus: il motivo - Infortunio Chiesa – La Juventus si è ritrovata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 aprile, per svolgere la seduta d’allenamento in programma. Sul campo non si è però visto Federico Chiesa. Il num ...informazione